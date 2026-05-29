Dal 29 maggio al 6 settembre 2026 Triennale Milano presenta la mostra Francesco Clemente: In Between, grande retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti della pittura contemporanea internazionale.

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Curata da Francesca Pietropaolo con Robert Storr e realizzata in partnership con Vito Schnabel Gallery, l’esposizione riunisce circa 70 opere che ripercorrono oltre cinque decenni di ricerca, dagli anni Settanta a oggi.

Un viaggio tra identità, culture e spiritualità

La mostra mette al centro la dimensione dell’essere “in-between”: tra mondi, culture, linguaggi e stati dell’essere. Autoritratti, ritratti, paesaggi onirici e scene simboliche raccontano un immaginario che oscilla tra sensuale e spirituale, Occidente e Oriente, tradizione e sperimentazione.

In dialogo liberamente cronologico, i lavori evidenziano momenti chiave della carriera di Clemente: dall’incontro con l’India negli anni Settanta al trasferimento a New York nel 1981, dalle collaborazioni con Basquiat, Warhol e Allen Ginsberg fino alle opere più recenti, molte delle quali raramente esposte o inedite in Italia.

Un tassello nel percorso di Triennale sull’arte italiana

Francesco Clemente: In Between si inserisce nel programma di valorizzazione della scena artistica italiana promosso da Triennale Milano, che coinvolge artiste e artisti di diverse generazioni capaci di muoversi tra media, tecniche e discipline.

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue edito da Silvana Editoriale e da un programma di iniziative collaterali, tra cui lo spettacolo teatrale Albainclemente con Alba Clemente, in calendario l’11 giugno nel teatro di Triennale Milano.