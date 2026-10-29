Dal 17 ottobre 2026 al 29 marzo 2027 il Chiostro del Bramante di Roma ospita la mostra “FOOD. Il gusto nell’arte”, grande progetto espositivo dedicato al cibo come linguaggio universale tra arte, identità e società.

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Curata da Suzanne Landau e prodotta da DART – Chiostro del Bramante, la mostra riunisce 190 opere tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie, video, suoni e oggetti di arti applicate, provenienti da musei, collezioni e artisti internazionali.

Un viaggio dal XVI secolo alla contemporaneità

Oltre 60 artisti e artiste, tra cui Marina Abramović, David LaChapelle, Sophie Calle, Vanessa Beecroft, Yinka Shonibare, Daniel Spoerri, Ernesto Neto, Carrie Mae Weems e Mat Collishaw, raccontano il cibo come corpo, desiderio, potere, memoria e relazione.

Il percorso è articolato in sei sezioni tematiche che mettono in dialogo le grandi nature morte barocche di Bartolomeo Bimbi con le ricerche contemporanee, dalla performance alla fotografia, fino alle installazioni immersive.

Installazioni immersive ed esperienza per tutti

Due grandi installazioni, “Sweet Memories” di Simone Post e “Pasta Shell Grotto” di Bompas & Parr, trasformano gli spazi del Chiostro in ambienti da attraversare, dove il cibo diventa architettura e materia sensoriale.

Il Dipartimento educativo propone visite guidate, laboratori per scuole e famiglie, materiali dedicati e percorsi inclusivi, mentre l’audioguida “Il gusto di Roma” intreccia le opere in mostra con le voci di chi il cibo lo vive ogni giorno tra mercati, cucine e botteghe della città.