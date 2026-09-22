Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita la nona edizione di Focus Live, il festival del magazine Focus dedicato al tema delle “Intelligenze”. Tre giorni di incontri, laboratori, installazioni e spettacoli per esplorare come esseri umani, animali, piante e tecnologie pensano, apprendono e trovano soluzioni.

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Il programma si apre venerdì 23 ottobre con lo spazio protagonista grazie alla partecipazione di Luca Parmitano, in collegamento, e di Umberto Guidoni. Nei tre giorni il festival attraverserà neuroscienze, robotica, salute, intelligenza artificiale, musica, linguaggio, storia e rapporto tra corpo e tecnologia, con ospiti come Roberto Battiston, Michela Matteoli, Giorgio Metta, Silvestro Micera, Maria Rescigno, Enrica Maria Porcari, Jago, Guido Damini e molti altri esperti di ricerca e divulgazione.

Accanto agli incontri, l’Experience Area proporrà oltre trenta installazioni e attività interattive, mentre l’Area Kids di Focus Junior, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 13 anni, offrirà giochi, laboratori e spettacoli su matematica, scienze naturali, manga e scrittura, con ospiti come Davide Morosinotto, Geronimo Stilton, Marmò e la psicologa Roberta Tessaro. Tra gli appuntamenti speciali anche “L’intelligenza del sabato sera”, serata di scienza con Federico Basso e Davide Damiani.

Il viaggio verso il festival inizia con “Aspettando Focus Live”: il 1° ottobre alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana con Massimo Polidoro e l’11 ottobre alla Centrale dell’Acqua con Focus Junior e la “Missione Acqua” di Geronimo Stilton. Il programma aggiornato e le prenotazioni gratuite saranno disponibili dal 7 ottobre su live.focus.it.