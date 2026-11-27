Dal 27 novembre 2026 la Fabbrica del Vapore di Milano ospita Flussi Finiti, nuova tappa del Premio Acea Contemporanea dedicato al dialogo tra arte, giovani generazioni e tutela dell’acqua. In mostra le opere di studentesse, studenti e neodiplomati provenienti da Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute Milano, affiancate da lavori inediti degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera e di Accademia Unidee | Fondazione Pistoletto.

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Dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, fino a performance, design e moda, gli artisti affrontano temi come scarsità idrica, inquinamento, cambiamento climatico e disuguaglianze nell’accesso a una risorsa essenziale ma finita. In esposizione anche l’abito firmato dal fashion designer Tiziano Guardini, vincitore nel 2017 del Green Carpet Award.

La collaborazione con Fabbrica del Vapore rafforza la vocazione del progetto a creare occasioni di confronto tra arte, formazione, impresa e società. L’ingresso gratuito favorisce inoltre la partecipazione e l’accesso alla cultura contemporanea.

Orari e informazioni

Sede: Fabbrica del Vapore, Milano

Apertura: dal 27 novembre 2026

Giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 11:00 alle 18:00

L’ingresso alla mostra è gratuito.