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Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 DART – Chiostro del Bramante presenta Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo dedicato alla relazione tra arte e mondo naturale.

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In continuità con Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale, la mostra amplia lo sguardo dal fiore alla natura nella sua totalità: forme vegetali e animali, ecosistemi marini e terrestri, specie diverse che convivono in un equilibrio dinamico e fragile.

Tra arte, scienza ed ecologia

Il percorso si articola in tre macro-sezioni — Arte ed ecologia, Arte e scienza, Arte e politica — mettendo in dialogo opere dal Seicento alla contemporaneità, installazioni site-specific e lavori realizzati con le più recenti tecnologie digitali e con l’intelligenza artificiale.

Grazie a nuovi prestiti da Biblioteca Casanatense, Villa Medicea di Poggio a Caiano – Museo della Natura Morta, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo Civico di Zoologia di Roma, il percorso si arricchisce di importanti nuclei storico-artistici e scientifici. In mostra anche diorami dedicati agli Oceani e alla Foresta Bavarese, in dialogo con opere contemporanee come Enter the Plastocene di Tamiko Thiel e Sunday’s lunch 02 di Eugenio Tibaldi.

Un’esperienza per tutta la famiglia

Flowers. Meravigliosa Natura dedica grande attenzione al pubblico dei più piccoli con un itinerario kids dotato di didascalie a misura di bambino e una sala per la sperimentazione e il gioco, dove creare fiori speciali come lenti per osservare il mondo.

Il Dipartimento educativo propone inoltre attività per scuole, famiglie e adulti, programmi estivi e visite inclusive su prenotazione, con percorsi in LIS e tattili. Una mostra pensata come un organismo vivente, che continua a evolversi e invita a ripensare il nostro rapporto con la natura.

Dettagli

Inizio:
Marzo 18 @ 08:00
Fine:
Settembre 6 @ 20:00
Sito web:
https://www.chiostrodelbramante.it/post_mostra/flowers-meravigliosa-natura/

Luogo

Chiostro del Bramante
Arco della Pace 5
Roma, Italia + Google Maps
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