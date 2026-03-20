Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 DART – Chiostro del Bramante presenta Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo dedicato alla relazione tra arte e mondo naturale.
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In continuità con Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale, la mostra amplia lo sguardo dal fiore alla natura nella sua totalità: forme vegetali e animali, ecosistemi marini e terrestri, specie diverse che convivono in un equilibrio dinamico e fragile.
Tra arte, scienza ed ecologia
Il percorso si articola in tre macro-sezioni — Arte ed ecologia, Arte e scienza, Arte e politica — mettendo in dialogo opere dal Seicento alla contemporaneità, installazioni site-specific e lavori realizzati con le più recenti tecnologie digitali e con l’intelligenza artificiale.
Grazie a nuovi prestiti da Biblioteca Casanatense, Villa Medicea di Poggio a Caiano – Museo della Natura Morta, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo Civico di Zoologia di Roma, il percorso si arricchisce di importanti nuclei storico-artistici e scientifici. In mostra anche diorami dedicati agli Oceani e alla Foresta Bavarese, in dialogo con opere contemporanee come Enter the Plastocene di Tamiko Thiel e Sunday’s lunch 02 di Eugenio Tibaldi.
Un’esperienza per tutta la famiglia
Flowers. Meravigliosa Natura dedica grande attenzione al pubblico dei più piccoli con un itinerario kids dotato di didascalie a misura di bambino e una sala per la sperimentazione e il gioco, dove creare fiori speciali come lenti per osservare il mondo.
Il Dipartimento educativo propone inoltre attività per scuole, famiglie e adulti, programmi estivi e visite inclusive su prenotazione, con percorsi in LIS e tattili. Una mostra pensata come un organismo vivente, che continua a evolversi e invita a ripensare il nostro rapporto con la natura.