Il Chiostro del Bramante di Roma ospita Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo dedicato al dialogo tra arte e mondo naturale. La mostra, aperta dal 18 marzo e visitabile fino al 6 settembre 2026, invita il pubblico a esplorare la natura nella sua totalità, tra opere antiche, installazioni contemporanee e contenuti scientifici.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il percorso si articola in tre macro-sezioni, Arte ed ecologia, Arte e scienza e Arte e politica, proponendo un viaggio attraverso secoli di rappresentazioni di piante, animali, paesaggi ed ecosistemi. In mostra lavori dal Seicento alla contemporaneità, inclusi progetti realizzati con le più recenti tecnologie e con l’intelligenza artificiale.
Nuove opere e focus su famiglie e bambini
Accanto alle installazioni site-specific di Austin Young e Zadok Ben-David, i visitatori trovano nuovi prestiti da importanti collezioni italiane e diorami del Museo Civico di Zoologia di Roma, in dialogo con opere di artisti come Tamiko Thiel and/p ed Eugenio Tibaldi.
Per l’estate è previsto un itinerario kids con didascalie dedicate e una sala per la sperimentazione creativa, dove i più piccoli possono realizzare “fiori speciali” come lenti per osservare il mondo. Il Dipartimento educativo propone inoltre attività, laboratori e visite inclusive su prenotazione, pensati per pubblici di tutte le età.