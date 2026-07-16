« Tutti gli Eventi

Flowers capitolo estivo della mostra al Bramante: L’estate romana trova una tappa speciale in Roma con Flowers. Meravigliosa Natura, il nuovo capitolo del progetto espositivo avviato da DART – Chiostro del Bramante. La mostra, aperta dallo scorso 18 marzo, sarà visitabile fino a domenica 6 settembre 2026, invitando cittadini, famiglie e viaggiatori a riscoprire la meraviglia del mondo naturale tra arte antica, installazioni contemporanee e contenuti scientifici. Il percorso nasce dopo il successo di Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale e ne amplia lo sguardo: se il primo capitolo poneva il fiore al centro della riflessione simbolica e poetica, oggi l’attenzione si allarga alla natura nella sua totalità, come universo organico e mutevole in cui forme vegetali e animali, elementi marini e molteplici specie convivono in un equilibrio dinamico.