Dal 3 novembre 2026 al 4 aprile 2027 Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra FIREWORKS. Ileana Sonnabend e il boom dell’arte contemporanea, a cura di Mario Codognato.

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Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, coorganizzata con il Comune di Mantova e realizzata in collaborazione con The Sonnabend Collection Foundation New York e Marsilio Arte, la mostra riunisce 54 opere di 35 artisti provenienti da importanti collezioni pubbliche e private.

Il percorso espositivo

Nelle otto sale del piano nobile il percorso mette in dialogo capolavori di Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Jeff Koons, Gilbert & George, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Luigi Ontani, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Richard Serra, Gilberto Zorio e molti altri.

La mostra ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Ileana Sonnabend, gallerista e collezionista che ha contribuito a far emergere Pop Art, Arte Povera, Minimalismo, Neoespressionismo e Neo-Geo, costruendo ponti tra le scene artistiche europea e americana.

Orari e biglietti

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00, lunedì chiuso. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Biglietti: intero 15 €, ridotto 12 € (19-26 anni e over 65), ragazzi 7-18 anni 7 €, gratuito fino a 6 anni. Venerdì e sabato, dalle 17.00, studenti, ricercatori e dottorandi degli atenei romani 5 €. Primo mercoledì del mese, dalle 14.00, ingresso gratuito per gli under 30.

Crediti e didascalia immagine: Roy Lichtenstein Pistol, 1964 stendardo in feltro / felt banner 198 x 112 cm Sonnabend Homem Collection © Estate of Roy Lichtenstein, by SIAE 2026 | Foto © Lawrence Beck, by SIAE 2026. Courtesy Sonnabend Homem Collection