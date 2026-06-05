Il 1° giugno 2026 Piazza Umberto I a San Cipriano Picentino (SA) si trasforma con Filare il Tempo, progetto di arte pubblica dedicato alla tradizione della lana e alla memoria delle filatrici.

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Al centro dell’evento c’è il monumentale fuso in marmo di Carrara alto due metri, realizzato da Silvia Scaringella con materiale recuperato. Sulla sua superficie leggere farfalle e fili bianchi richiamano metamorfosi, continuità e il gesto antico del filare che ha segnato la storia del territorio.

Promosso dal Comune di San Cipriano Picentino, con concept di Immerso e la collaborazione di Yourban, l’evento intreccia scultura, murales e digitale per raccontare la tradizione pastorale locale in chiave contemporanea.

Filare il tempo fra Realtà Aumentata e partecipazione

Sulla targa dell’opera un QR code permette di attivare un videogioco in realtà aumentata: nello spazio della piazza compaiono pecorelle digitali con cui il pubblico può interagire in un gioco ispirato ai classici arcade anni Ottanta. La tecnologia diventa così strumento di mediazione culturale, avvicinando la memoria tessile anche alle nuove generazioni.

Filare il Tempo trasforma la piazza in uno spazio di racconto, incontro e identità collettiva, dove arte pubblica e innovazione digitale tengono insieme passato e futuro della comunità.