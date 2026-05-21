La Castiglia di Saluzzo ospita la monumentale Fiera di Saluzzo (sec. XVII) di Carlo Pittara, una tela ottocentesca alta oltre quattro metri e lunga più di otto, dedicata a una grande fiera seicentesca appena fuori le mura cittadine.

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L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16:00, negli spazi della Castiglia, seguita dal taglio del nastro della 49esima Mostra nazionale dell’Antiquariato all’interno della rassegna Start.

Un nuovo allestimento multimediale

L’opera, concessa in comodato d’uso dalla Gam – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino grazie a Fondazione Torino Musei, è collocata negli ambienti della ex cappella interna dell’antica casa di reclusione. Il progetto espositivo, firmato dallo studio di architettura Maffioli e Ruggeri, prevede un allestimento multimediale con effetti sonori e visivi che guidano il pubblico alla scoperta del dipinto, tra paesaggi, architetture, animali, costumi e figure umane.

Orari e informazioni di visita

La visita è gratuita per tutto il periodo di Start, fino al 29 giugno 2026. In occasione della Mostra nazionale dell’Antiquariato l’orario viene ampliato: sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 dalle 10 alle 20; da lunedì 25 a venerdì 29 maggio e lunedì 1° giugno dalle 15 alle 20; sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno 2026 dalle 10 alle 20.

L’esposizione trasforma un capolavoro dell’Ottocento in un’esperienza immersiva, mettendo in dialogo la storia di Saluzzo con il pubblico di appassionati d’arte e visitatori della rassegna.

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