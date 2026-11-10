Dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Casa Morandi a Bologna ospita la mostra FIAT LUX! Walter Hertzsch incontra Giorgio Morandi, a cura di Vincent Welz e realizzata in collaborazione con Galerie Koenitz di Lipsia.

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L’esposizione mette in dialogo la ricerca luministica del pittore e storico dell’arte tedesco Walter Hertzsch (Eisenach, 1932 – Lipsia, 2025) con l’opera di Giorgio Morandi, negli stessi ambienti domestici in cui il maestro bolognese visse e lavorò in via Fondazza 36.

La luce come filo conduttore

Il titolo, tratto dal «Sia fatta luce» biblico, richiama il cuore della mostra: la luce come origine della pittura e strumento silenzioso di rivelazione del reale. In mostra dipinti, acquerelli, incisioni, vedute urbane di Lipsia, fogli panoramici e quaderni di schizzi che raccontano decenni di osservazione quotidiana.

Se Morandi concentra lo sguardo su bottiglie, vasi e paesaggi essenziali, Hertzsch sceglie soggetti apparentemente umili come corridoi, pianerottoli, stipiti e interni domestici, trasformati dalla vibrazione di una striscia di sole o da un punto luminoso su una superficie.

Orari e informazioni

La mostra è visitabile con ingresso gratuito il sabato dalle 14.00 alle 17.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. L’inaugurazione è in programma venerdì 6 novembre 2026, dalle 17.00 alle 19.00.

Domenica 8 novembre 2026, dalle 11.00 alle 12.00, il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita guidata dedicata al confronto tra i due artisti (prenotazione obbligatoria, costo 5 €).