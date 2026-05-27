Dal 5 al 7 giugno 2026 torna in Liguria il Festival della Maiolica, il grande appuntamento diffuso che anima la Baia della Ceramica tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Oltre cinquanta eventi tra mostre, installazioni, laboratori, cinema e incontri inaugurano la stagione estiva della Riviera di Ponente.

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Tema della quarta edizione sono i giardini d’artista, con itinerari guidati in spazi verdi d’eccezione: dal parco di Casa Museo Jorn ai giardini di Ceramiche G. Mazzotti 1903 e Studio Ernan Design, fino al Museo della ceramica Manlio Trucco e al parco privato di Villa Paola a Celle Ligure, aperto per la prima volta al pubblico.

Programma e iniziative

Dodici mostre accompagnano il weekend, tra cui Nespolo e Albisola. Fuoco ritrovato e Creature. Dalla carta alla creta al Museo della Ceramica di Savona. Alla Pinacoteca Civica è protagonista Le ceramiche di Milena Milani, mentre Casa Museo Jorn ospita Kotykeye di Luca Trevisani. A Celle Ligure, Forme e colori della Baia – Artigiani in mostra riunisce artigiani e manifatture del territorio.

Tra gli eventi speciali: SpiaggiArte – Una cabina d’artista, con ventidue cabine balneari trasformate in spazi espositivi, la Cena in bianco e blu nel centro storico di Albissola Marina, l’evento partecipativo Coeval ad Albisola Superiore e il Cineceramica a Celle Ligure. Non mancano laboratori per adulti e bambini e incontri dedicati alla memoria viva della ceramica e al dialogo internazionale nel segno di Asger Jorn.

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