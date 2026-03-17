Il 21 marzo la Reggia di Caserta organizza la Festa di primavera alla Peschiera, una mattinata di musica e danza nel Bosco vecchio, recentemente aperto al pubblico. Dalle 11.30 alle 13.30 la Peschiera grande ospita il progetto site-specific Vie d’acqua, specchi del tempo, che trasforma il perimetro ellittico del laghetto in un percorso immersivo per spettatori in movimento.

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Quattro poli musicali e coreografici raccontano un viaggio dal Settecento al Novecento fino al contemporaneo: dalla Sonora Chamber Orchestra diretta da Pierfrancesco Borrelli con la Wassermusik di Georg Philipp Telemann, al Marco Sannini Jazz 4tet che reinterpreta in chiave jazzistica il Settecento napoletano, fino ai repertori ottocenteschi del Sonora Wind 5tet e alle trascrizioni novecentesche di Domenico Luciano da musiche di Ottorino Respighi per il Sonora Sax 4tet.

Le coreografie di Annamaria Di Maio, con le danzatrici e i danzatori di ARB Dance Company, accompagnano il pubblico lungo i camminamenti, facendo evolvere il gesto dalla simmetria settecentesca a una fisicità più fluida, in dialogo con acqua e paesaggio. La partecipazione è aperta a tutti i visitatori del museo muniti di biglietto o abbonamento, senza prenotazione. L’iniziativa è finanziata dal Fondo di Compensazione Campania>ArteCard, progetto della Regione Campania promosso e gestito da Scabec.