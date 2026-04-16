Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20.30, la Basilica Francescana di San Bernardino da Siena all’Aquila ospita la prima assoluta di “Faccia a faccia con San Francesco. Poeta di Dio e del Mondo”, una cantata moderna che intreccia musica, poesia e canto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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L’opera, commissionata dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese per la chiusura della sua 51a Stagione dei Concerti, rientra nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Protagonisti e concept artistico

I testi sono del poeta Davide Rondoni, mentre le musiche sono firmate da Roberto Molinelli, storico partner artistico ISA e direttore della serata. Sul palco i professori d’orchestra dell’ISA, i cantori della Corale Gran Sasso e della Corale Novantanove e la voce solista di Simona Molinari, chiamata a dare corpo sonoro al messaggio francescano.

Faccia a faccia con San Francesco si sviluppa in una serie di quadri dove parola e suono dialogano in modo continuo: grandi aperture orchestrali, momenti di intimità sospesa, episodi dal ritmo giullaresco e sezioni di melologo. Il culmine è il Cantico delle Creature nella versione in lingua volgare di Francesco, in cui passato e presente si ricompongono in un unico respiro.

L’evento, sostenuto dai Fondi Restart 2026 del Comune dell’Aquila, nasce come omaggio al legame tra L’Aquila, Capitale del Perdono, e Assisi, città della pace, e propone un viaggio artistico e spirituale che unisce memoria, rinascita e contemporaneità.