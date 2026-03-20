Dal 28 marzo 2026 al 25 maggio 2026 la Mucciaccia Gallery ospita a Roma la mostra Life Is Good, prima personale italiana dell’artista turca Ezgi Güneştekin. Negli spazi di via Laurina 31 sono esposte venti opere realizzate con acrilico e pennarello su tela, incentrate sulla trasformazione di stati interiori e tensioni emotive in immagini stratificate.
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La pittura di Güneştekin, descritta come un approccio espressionista, indaga emozioni, conflitti interiori e stati d’animo attraverso figure, colori, testi e forme geometriche. Le sue composizioni non offrono una narrazione lineare, ma un attraversamento emotivo in cui lo spettatore è invitato a trovare il proprio percorso.
L’inaugurazione è fissata per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18.00. La galleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.00 e il sabato dalle 11.00 alle 19.00, domenica chiuso. Per informazioni: T. +39 06 7978 3647, email roma@mucciaccia.com, sito www.mucciaccia.com.