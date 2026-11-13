Dal 9 maggio 2027 al 9 gennaio 2028 il Metropolitan Museum of Art di New York presenta la mostra del Costume Institute extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, dedicata alla moda dell’everyday.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In dialogo tra collezioni permanenti, prestiti e nuove acquisizioni, l’esposizione indaga come designer internazionali reinventano capi e materiali comuni: jeans, T-shirt, felpe, piumini, carta, plastica, metallo e oggetti d’uso quotidiano.

Il percorso della mostra

L’apertura è affidata alla collezione autunno/inverno 2024–25 di Jun Takahashi per Undercover, ispirata a Perfect Days di Wim Wenders. Gli outfit raccontano la giornata di una donna che lavora, stratificando ruoli, tempi e memorie.

La sezione “Familiar Forms” mette a confronto archetipi del guardaroba quotidiano, trasformati da firme come Matthieu Blazy per Bottega Veneta, Gianfranco Ferré, Marc Jacobs, Junya Watanabe, Jonathan Anderson per Loewe e Moncler 1 Pierpaolo Piccioli.

Con “Common Matter” la mostra esplora carta, plastica, metallo e oggetti trovati attraverso i lavori di Rei Kawakubo, Martin Margiela, Helmut Lang, Issey Miyake e Glenn Martens per Maison Margiela, sottolineando temi di riuso, valore e responsabilità ambientale.

Chiusura e informazioni

Il percorso si conclude con le collezioni di Kunihiko Morinaga per Anrealage, dove camicie e cappotti assumono volumi legati a cubi, sfere e piramidi, invitando a ripensare il rapporto tra corpo e abito.

La mostra si tiene al Met Fifth Avenue. Il progetto espositivo è firmato dallo studio 1009 e dialoga con gli outfit del pubblico, invitando ogni visitatore a rileggere i propri abiti quotidiani come parte della narrazione.