Dal 11 luglio 2026 al 10 gennaio 2027 Macerata ospita EXPOSITIO MUNDI. La mostra come medium, un grande progetto diffuso che trasforma la città in un laboratorio sul “mostrare”. Il percorso si sviluppa tra Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Sferisterio e Biblioteca Mozzi Borgetti.

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Curata da Lorenzo Benedetti con Giuliana Pascucci e promossa da Comune, Accademia di Belle Arti e Università di Macerata, la mostra celebra i 350 anni dalla prima esposizione pubblica moderna ideata dal marchigiano Giuseppe Ghezzi nel chiostro di San Salvatore in Lauro a Roma.

Un percorso tra storia delle mostre e ricerca contemporanea

Opere antiche e interventi contemporanei di artisti come Joseph Beuys, Felix Gonzalez-Torres, Giulio Paolini, Fabrizio Cotognini, Adelaide Cioni, Maurizio Nannucci, Laura Paoletti, Catherine Biocca e molti altri interrogano la mostra come linguaggio autonomo, spazio civico e dispositivo di conoscenza condivisa.

Tra i momenti chiave, il neon site-specific di Nannucci allo Sferisterio e il progetto Les Survivances di Paoletti alla Biblioteca Mozzi Borgetti, in dialogo con erbari, incunaboli e volumi antichi.

Info, orari e attività

Le tre sedi seguono gli orari di apertura di Macerata Musei, con biglietti singoli o Macerata Pass cumulativo e ingresso gratuito alla Biblioteca Mozzi Borgetti. Il public program prevede visite guidate, laboratori per famiglie, workshop universitari e talk autunnali dedicati ai temi del vedere, mostrare e guardare.