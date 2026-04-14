Dal 9 aprile al 2 giugno 2026 Torino ospita la terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, il grande appuntamento dedicato alla fotografia contemporanea e ai suoi archivi storici. Il tema di quest’anno, “Mettersi a nudo”, invita a esplorare il rapporto tra identità, corpo e immagine, tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto.

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Curato e realizzato da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con la direzione artistica di Walter Guadagnini, il festival propone 18 mostre tra sedi museali e spazi indipendenti, lungo il cosiddetto “miglio della fotografia” e oltre. In programma esposizioni dedicate, tra gli altri, a Toni Thorimbert, Yorgos Lanthimos, Bernard Plossu, Dean Chalkley, Paola Agosti, Diana Markosian, Ralph Gibson e a una storica rilettura del nudo con Belloc, von Gloeden e Mollino.

Mostre, città diffusa e PASS EXPOSED

Accanto alle mostre indoor, numerosi progetti outdoor trasformano la città in una piattaforma espositiva diffusa: dai portici di piazza San Carlo e via Po alla Mole Antonelliana, fino alle cancellate storiche e ai grandi billboard urbani de I Tuffatori (6×3). Il PASS EXPOSED, gratuito e digitale, consente l’accesso alle principali mostre del festival e riduzioni su esposizioni collegate.

Completano il programma talk, letture portfolio, la sezione Lavori in corso per i talenti emergenti, il Dummy Award con Witty Books, il Garesio Wine Prize for Documentary Photography e l’evento di proiezioni diffuse ESTERNO NOTTE, che il 10 aprile illumina palazzi, cortili e la cupola della Mole.

Informazioni aggiornate, programma completo e registrazione al pass sono disponibili sul sito ufficiale EXPOSED Torino Photo Festival.