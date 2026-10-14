Dal 24 ottobre all’8 novembre 2026 il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” ospita la mostra di arte contemporanea “Evoluzione” di Giovanna Corcione, a cura di Francesca Pietracci. L’opening è previsto sabato 24 ottobre alle ore 11.00, con ingresso libero all’evento inaugurale.
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L’esposizione temporanea, allestita negli spazi al piano terra del museo, mette in dialogo il macrocosmo globale, segnato da instabilità politica, guerre, incontri e scontri tra popoli, con il microcosmo interiore, dove emergono instabilità personale e volubilità della mente come riflesso della storia recente.
Opere in resina e allestimento “precario”
Le opere informali di Giovanna Corcione sono realizzate prevalentemente in resina, materiale che da fluido si trasforma in materia plasmata. Forme dinamiche e linee definiscono composizioni che invitano a una lettura simbolica e concettuale. L’allestimento è volutamente “precario”: alcune opere restano fisse, altre vengono periodicamente spostate e ricomposte, costringendo il visitatore a cambiare più volte prospettiva.
Questa scelta sottolinea l’instabilità delle certezze, delle relazioni e dell’esistenza stessa. L’alternanza di formati e dimensioni contribuisce a far emergere paradossi e contraddizioni della storia contemporanea, stimolando un coinvolgimento attivo del pubblico.
Info utili
La partecipazione all’evento inaugurale è gratuita; per la visita al museo è previsto il biglietto d’ingresso secondo tariffazione ordinaria. Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si trova in via Lucania a Pontecagnano Faiano (SA) ed è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30), chiuso il lunedì.