Martedì 5 maggio 2026 apre al pubblico a Venezia Etnia House of Arts, la nuova piattaforma per la creazione contemporanea promossa da Etnia Eyewear Culture negli spazi restaurati della ex Chiesa dell’Abbazia della Misericordia, nel sestiere di Cannaregio.

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L’apertura segna la rinascita della Misericordia come luogo di produzione artistica, incontro e sperimentazione. Il pubblico potrà esplorare uno spazio storico ridefinito come laboratorio vivo, in cui le opere non sono solo esposte ma nate e sviluppate in dialogo con l’architettura e con la città.

Residenze d’artista e programma pubblico

Cuore del progetto è un programma di residenze internazionali che invita gli artisti a lavorare a partire dall’occhiale, inteso come dispositivo simbolico per interrogare visione, identità e rappresentazione. Le prime artiste in residenza sono Conxi Sane e Greta Pllana, che presenteranno interventi site-specific sviluppati durante il loro periodo di lavoro a Venezia.

In occasione dell’inaugurazione, il pubblico potrà incontrare le artiste e scoprire le prime fasi dei progetti, insieme a un calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con Skira, dedicati al dialogo tra arte, editoria e cultura visiva.

Informazioni di visita

L’evento di apertura si svolge martedì 5 maggio 2026, con ingresso gratuito. A seguire, Etnia House of Arts sarà aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì), confermando la Misericordia come nuovo presidio di arte contemporanea nel cuore di Venezia.