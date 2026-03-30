Dal 29 marzo al 19 luglio 2026 la Sala Ipogea del Museo Eremitani di Padova ospita l’esperienza in realtà virtuale M.C. ESCHER: Alla ricerca dell’infinito, presentata in anteprima mondiale in occasione della mostra M.C. ESCHER. Tutti i capolavori al Centro Culturale Altinate | San Gaetano.

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Muniti di visore VR, i visitatori entrano fisicamente e percettivamente nei mondi impossibili di Escher: architetture paradossali, scale infinite, prospettive che sfidano le leggi della gravità e ambienti che mettono in discussione la percezione dello spazio.

Il percorso immersivo

L’esperienza si apre in uno spazio ispirato a Mano con sfera riflettente, dove si scelgono avatar personalizzabili prima di accedere a una serie di ambienti tridimensionali. Si attraversano solidi geometrici fluttuanti che richiamano Stelle, si esplorano le scale di Relatività, si entra in un ambiente ispirato all’Alhambra di Granada e si conclude all’interno della celebre Cascata.

Tecnologia e informazioni pratiche

Grazie alla tecnologia LBVR (Location-Based Virtual Reality), il movimento del corpo nello spazio reale viene tradotto in tempo reale nel mondo virtuale: si cammina, si cambia prospettiva e si interagisce con oggetti e superfici reattive. L’esperienza dura circa 30 minuti (15 minuti di VR), è accessibile da 8 anni in su e prevede accessi contingentati con prenotazione consigliata.

I biglietti costano 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto per diversamente abili, bambini 8-13 anni e possessori del biglietto della mostra principale) e sono disponibili anche su ticket.it. Orari, aperture straordinarie e FAQ sono consultabili sul sito ufficiale arthemisia.it.