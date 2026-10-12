Dal 2 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 il Design Museum di Londra ospita Es Devlin: Other Worlds, la prima grande retrospettiva europea dedicata alla celebre artista e scenografa britannica.
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La mostra ripercorre oltre trent’anni di carriera tra teatro, opera, concerti negli stadi, Super Bowl halftime show e installazioni pubbliche, rivelando il dietro le quinte di alcune delle scenografie più spettacolari viste negli ultimi anni.
An Infinite Library e le installazioni chiave
Il culmine del percorso è An Infinite Library, un’enorme libreria triangolare larga otto metri che ruota su uno specchio circolare, composta da oltre duemila libri che hanno influenzato la visione dell’artista. Illuminata da proiezioni e accompagnata dalla voce di Devlin, l’opera trasforma la lettura in esperienza immersiva.
Tra le altre installazioni spiccano Come Home Again, dedicata alla biodiversità londinese e riallestita con un nuovo gioco di riflessi, e A 30-Year Desk, un insieme di tavoli concentrici che espongono modelli, disegni, fotografie e oggetti di scena provenienti dall’archivio dello studio.
Perché visitare la mostra
Il percorso inizia nella ricostruzione dello studio di Es Devlin a sud di Londra e invita a esplorare il suo metodo di lavoro, tra maquette, schizzi e sperimentazioni con luce, suono e linguaggio. La mostra è ideale per chi ama scenografia, design, musica live e installazioni immersive.
Informazioni aggiornate su orari, biglietti e attività collaterali sono disponibili sul sito ufficiale del Design Museum.