Dal 22 luglio al 18 ottobre 2026 Castel Sant’Angelo ospita la mostra Ercolano. L’arte di vivere, un percorso immersivo che racconta la vita quotidiana dell’antica città vesuviana prima dell’eruzione del 79 d.C.

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Allestita nelle Sale Clemente VII, Sala della Giustizia e Sale Clemente VIII, l’esposizione riunisce oltre 70 reperti provenienti dal Parco archeologico di Ercolano, molti dei quali escono eccezionalmente dai depositi per l’occasione: pane e alimenti carbonizzati, utensili da cucina, arredi, vasellame in vetro, bronzo e argento.

Un viaggio nella città vesuviana

Il percorso si apre con una Wunderkammer ispirata alle camere delle meraviglie rinascimentali, dove statue, busti, affreschi e gioielli restituiscono la raffinatezza della città. Una sala immersiva dedicata al Vesuvio ripercorre poi l’eruzione e la nascita del mito del vulcano nell’Europa del Grand Tour.

Si entra quindi nelle strade di Ercolano tra botteghe e thermopolia, con le celebri pagnotte carbonizzate e le teglie del forno di Sextus Patulcius Felix, fino all’intimità della domus, documentata da mortai, pentole e preziosi reperti organici che raccontano la dieta degli antichi abitanti.

Vino, banchetti e orari di visita

Una sezione è dedicata al vino e al culto di Bacco, mentre nella sala dei banchetti una meridiana in marmo introduce i tre momenti del pasto romano accanto alla suggestiva larva convivialis, piccola figura scheletrica posta sulle tavole per ricordare la brevità della vita.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30). Chiuso il lunedì. Il biglietto comprende l’accesso a Castel Sant’Angelo e all’esposizione.

Foto Sezione La Wunderkammer – ufficio stampa