Dal 22 luglio al 18 ottobre 2026 Castel Sant’Angelo ospita la mostra Ercolano. L’arte di vivere, un viaggio nel cuore della quotidianità della città vesuviana fermata dall’eruzione del 79 d.C.

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L’esposizione, allestita nelle sale monumentali del castello, presenta oltre settanta reperti provenienti dai depositi del Parco archeologico di Ercolano, molti dei quali raramente esposti: statue, affreschi, gioielli, utensili, arredi e reperti organici come cereali, legumi e un pane carbonizzato ma perfettamente riconoscibile.

Un percorso tra meraviglia e vita quotidiana

Il percorso si apre con una Wunderkammer che riunisce pezzi di eccezionale valore, per poi condurre il pubblico in una sala immersiva dedicata all’eruzione del Vesuvio e all’immaginario del vulcano nell’Europa del Grand Tour.

Installazioni audiovisive e reperti archeologici ricostruiscono quindi le strade di Ercolano, le botteghe e i thermopolia, fino all’intimità della domus, tra cucina e dispensa. Una sezione è dedicata al vino e al culto di Bacco, mentre la sala dei banchetti mette in scena i tre momenti dell’alimentazione antica, con vasellame prezioso e la suggestiva larva convivialis.

Informazioni di visita

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30); chiuso il lunedì. I biglietti sono acquistabili tramite l’App Musei Italiani, online su ticketing.coopculture.it oppure presso il botteghino del museo. Il biglietto include l’accesso a Castel Sant’Angelo e alla mostra.

Per saperne di più: ‘Ercolano. L’arte di vivere’: la mostra a Castel Sant’Angelo