Il Castello Sforzesco di Milano dedica una grande mostra antologica a Enrico Cattaneo (1933-2019), tra i protagonisti della fotografia italiana del secondo Novecento. Oltre duecento immagini ripercorrono cinquant’anni di lavoro, tra documentazione della scena artistica e sperimentazione sui linguaggi fotografici.

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L’esposizione, promossa dal Civico Archivio Fotografico del Comune di Milano, nasce dalla donazione dell’archivio dell’artista da parte della sorella Luisella Cattaneo. Stampe originali, provini a contatto, documenti storici e opere uniche permettono di seguire l’evoluzione del suo sguardo, dalle periferie milanesi agli studi degli artisti, fino alle ricerche astratte in camera oscura.

Il percorso della mostra

Curata da Silvia Paoli e Giorgio Zanchetti, la mostra è articolata in sezioni tematiche. Le prime sale sono dedicate agli esordi, tra anni Cinquanta e Sessanta, con le vedute dei cantieri della ricostruzione, dei corsi d’acqua della Martesana e del Naviglio Pavese e delle periferie in trasformazione, in aperta polemica con il “bel paesaggio” patinato.

Una sezione centrale racconta il rapporto di Cattaneo con il mondo dell’arte: mostre, performance, inaugurazioni, la collaborazione con galleristi come Arturo Schwarz, Franco Toselli e Giorgio Marconi, i ritratti di artisti dello Spazialismo, del Nouveau Réalisme, di Fluxus, dell’Arte Povera e del Concettuale.

Ricerca sperimentale e catalogo

Il cuore più innovativo del percorso è dedicato al laboratorio sperimentale: le celebri “Pagine” degli anni Settanta, le serie “In regress”, “Paesaggi-Chimifoto”, “Germinazioni”, gli originali still life di oggetti trovati, i “Guerrieri” e le “Maschere”. Video, materiali d’archivio e interviste storiche approfondiscono il metodo di lavoro dell’autore.

Ad accompagnare l’esposizione un catalogo bilingue, edito da Silvana Editoriale, con saggi critici e un testo di Luisella Cattaneo in ricordo del fratello.

Crediti e didascalia foto: “Alla mostra di Alik Cavaliere – Studio Marconi – Milano – 1980”. Dietro l’opera Il viaggio si riconoscono Alik Cavaliere, Emilio Tadini, Tullio Pericoli, Gianfranco Pardi, Antonio Bonacci, febbraio 1980 (1995-2010), 240×304, inv. EC S 581