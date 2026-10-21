Dal 19 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 la Casa Museo Boncompagni Ludovisi di Roma ospita la mostra “Elvi Ratti. AUREA”, dedicata alla lunga ricerca dell’artista tra gioielleria e scultura. Il percorso, curato da Tiziano M. Todi, Elisa Ciafrei e Maria Ciccarella con commissario interno Maria Giuseppina Di Monte, si snoda nelle sale storiche della casa-museo.

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Il cuore della mostra

In esposizione gioielli, sculture e bozzetti dagli anni Quaranta a oggi. Anelli, spille, collane e pendenti superano la funzione ornamentale e diventano vere sculture da indossare, in cui oro e argento sono fusi, piegati e traforati, arricchiti da pietre, coralli, perle e smalti.

I bozzetti affiancati alle opere permettono di seguire il passaggio dall’intuizione disegnata alla materia, mentre le sculture in bronzo ampliano la scala del lavoro di Elvi Ratti, mantenendo continuità di segno e di linguaggio.

Dialogo con la Casa Museo

L’allestimento mette in relazione le creazioni dell’artista con arredi, abiti e oggetti della collezione permanente, intrecciando il tempo della creazione contemporanea con la storia della dimora.

Info utili

Sede: Casa Museo Boncompagni Ludovisi, via Boncompagni 18, 00187 Roma. Ingresso: intero 6 euro, ridotto 2 euro, con gratuità di legge. La mostra è inclusa nel biglietto della Casa Museo, acquistabile al totem digitale in sede o tramite i canali di prevendita online.