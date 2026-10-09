Dal 1° ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita la mostra “Elliott Erwitt. L’arte di osservare”, un percorso dedicato a uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento.

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Curata da Biba Giacchetti e prodotta da Civita Mostre e Musei con il Museo Civico Archeologico del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, Orion 57 e LGS SportLab, l’esposizione riunisce circa un centinaio di fotografie che attraversano l’intera carriera di Erwitt.

Tra icone e fotografie private

Accanto alle immagini entrate nella memoria collettiva, la mostra presenta un importante nucleo di scatti provenienti dalla collezione privata dell’autore, molti dei quali mai esposti prima. Ne emerge un ritratto intimo: l’uomo dietro l’obiettivo, il padre, il marito, l’amico, il viaggiatore.

L’ironia empatica di Erwitt, sempre elegante e mai derisoria, si intreccia con i grandi eventi del Novecento, dai funerali di John Fitzgerald Kennedy ai ritratti di star del cinema e della politica, fino alle scene di vita quotidiana.

L’Italia e il public program

Un capitolo è dedicato al legame con l’Italia, dove il fotografo visse dodici anni decisivi per la sua formazione, trasformando il Paese in una vera patria sentimentale. A completare il progetto, il public program “Allenare lo Sguardo” a cura di LGS SportLab, con incontri e conversazioni che mettono in dialogo fotografia, sport, cultura e impresa.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 (martedì non festivi chiuso). Biglietti a partire da 6 euro, con riduzioni per gruppi, studenti e ragazzi.