Dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027 il Museo dell’Ara Pacis di Roma ospita la mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, un percorso dedicato ai celebri ritratti dipinti dell’Egitto romano e al tema del volto nella cultura antica.

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In esposizione oltre 110 opere tra tavole dipinte, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie. Quasi 50 sono i ritratti del Fayum, sottili tavole lignee dipinte a tempera o a encausto su cera calda, originariamente deposte sul volto delle mummie.

Prestiti internazionali e capolavori

Per la prima volta l’Egitto concede la quasi totalità delle proprie tavole, mai uscite prima dal Paese, tra cui il celebre Tondo dei Due Fratelli dal Museo Egizio del Cairo, restaurato in occasione del progetto. Accanto al nucleo egiziano arrivano opere dal Musée du Louvre, dal Getty Museum, dal Metropolitan Museum of Art, dal Landesmuseum Württemberg di Stoccarda e da altre istituzioni.

La mostra è curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata con RTI MondoMostre – Civita Mostre e Musei, con Zètema Progetto Cultura.

Orari, biglietti e informazioni

La sede è il Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta (Via Tomacelli) / Via di Ripetta 180, Roma. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

È disponibile un biglietto open al costo di 17,00 euro più 1,00 euro di prevendita, acquistabile online. Informazioni al numero 060608 (tutti i giorni 9.00-19.00) e sui siti museodiroma.it e museiincomune.it.