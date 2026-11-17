Dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra “Edward Hopper: New York e oltre”, un grande progetto dedicato a uno dei maestri dell’arte americana del Novecento.
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L’esposizione riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acquerelli e acqueforti, provenienti in larga parte dalle collezioni del Whitney Museum of American Art di New York, insieme a materiali d’archivio che raccontano la vita e il lavoro dell’artista.
Curata da Barbara Haskell e Caroline Webb, la mostra ripercorre l’intera carriera di Hopper attraverso i luoghi che ne hanno formato lo sguardo: New York, cuore della sua ricerca urbana; Parigi, dove entra in contatto con l’Impressionismo; il New England, con le vedute di Gloucester, del Maine e di Cape Cod.
Il percorso si articola in cinque sezioni – “Inizi della carriera”, “Parigi”, “New York”, “New England” e “Jo e Edward” – e mette in dialogo Hopper con alcuni protagonisti dell’arte americana del primo Novecento, come Robert Henri, John Sloan, George Bellows, Charles Sheeler, Charles Burchfield, George C. Ault, Reginald Marsh e Paul Strand.
Un focus speciale è dedicato al rapporto con Josephine (Jo) Hopper, compagna di vita e fondamentale archivista della sua opera, grazie ai taccuini e ai registri confluiti nel Sanborn Hopper Archive del Whitney.
La mostra è organizzata dal Whitney Museum of American Art in collaborazione con Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa. In occasione dell’esposizione è previsto anche un programma di conferenze e attività didattiche rivolte in particolare al pubblico scolastico e universitario.
Sede: Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti 9, Pisa.
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