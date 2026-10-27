Dal 24 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 Palazzo Pepoli – Museo della Città di Bologna ospita la mostra “Edith Tudor Hart. Tra fotografia e spionaggio”, la prima grande retrospettiva italiana dedicata alla fotografa anglo austriaca.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Curata da ONO arte in collaborazione con l’archivio FOTOHOF di Salisburgo, l’esposizione riunisce oltre cento fotografie e un ricco nucleo documentario per raccontare la doppia vita di Edith Tudor Hart: autrice di riferimento della fotografia documentaria sociale tra anni Trenta e Cinquanta e, allo stesso tempo, agente al servizio dell’Unione Sovietica.
Nei cinque nuclei tematici della mostra scorrono cortili popolari di Vienna, minatori e pescatori del Galles, manifestazioni contro il fascismo, infanzia e quotidianità della classe operaia, insieme a riviste originali, carte private e intercettazioni dei servizi segreti britannici.
Il percorso non segue un ordine cronologico, ma mette in luce i motivi costanti della sua ricerca: denuncia delle ingiustizie sociali, attenzione ai diritti delle donne, centralità dei bambini e sguardo ravvicinato sul fermento politico europeo tra le due guerre.
Info, orari e biglietti
La mostra è aperta a Bologna, in via Castiglione 10, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00, chiuso il martedì. Sono previsti biglietti interi, ridotti, tariffe scuole, open e agevolazioni per soci e possessori di card cittadine.
Per informazioni: Palazzo Pepoli, telefono (+39) 051 6583165, sito ufficiale palazzopepoli.it, prevendite online su vivaticket.com.