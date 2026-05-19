Giovedì 21 maggio 2026 la Sala del Parnaso della GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano ospita un evento unico: il Doré Quartet si esibisce all’interno dell’installazione site-specific Παρνασσός Parnassus di LETIA – Letizia Cariello.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il concerto, articolato in due sessioni (ore 18.00–18.35 e 18.55–19.30), è pensato in stretta continuità con l’opera, una grande architettura dorata leggera e permeabile, attraversata da calendari rotanti ed elementi sospesi che evocano la circolazione continua del tempo e dello sguardo.
Il pubblico è invitato a muoversi liberamente nello spazio, entrando nel campo di risonanza generato da suono, luce e struttura. Non ci sono posti fissi: corpi, soste e attraversamenti diventano parte dell’attivazione dell’opera, in una dimensione performativa che supera la separazione tra interpreti e spettatori.
Il programma del Doré Quartet intreccia misura neoclassica e tensione contemporanea: dal Quartetto n. 14 in sol maggiore K 387 “La Primavera” di Mozart al Quartetto op. 11 di Samuel Barber, da The Beatitudes di Vladimir Martynov al Quartetto op. 59 n. 2 di Beethoven.
L’evento si inserisce nella mostra dedicata a Παρνασσός Parnassus, in corso fino al 5 luglio 2026. Partecipazione su prenotazione tramite Eventribe entro lunedì 18 maggio, fino a esaurimento posti, con erogazione liberale minima di 20 euro a favore dell’Associazione Amici della GAM Milano – ETS.