Domenica 5 luglio il Museo archeologico nazionale di Taranto MArTA aderisce a #domenicalmuseo con ingresso gratuito, trasformandosi in un vero generatore di promozione culturale tra archeologia, moda e musica.
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I visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti che raccontano le radici dell’Italia meridionale dalla Preistoria al Medioevo, tra ori, ceramiche, vetri e reperti unici che testimoniano oltre trenta secoli di storia.
Forme senza tempo: Capucci dialoga con il MArTA
Nello spazio delle mostre temporanee è allestita “Forme senza tempo. Roberto Capucci dialoga con il MArTA”, visitabile fino al 12 luglio. Le creazioni del maestro dell’alta sartoria si confrontano con i reperti del museo: sete, taffetas, georgette e lamé entrano in risonanza con argille, pietre e metalli antichi.
Il percorso mette in luce la continuità della ricerca sulle forme, mostrando come l’ispirazione artistica attraversi epoche diverse e trasformi il museo in un luogo vivo e contemporaneo.
Roberta Bayley e la scena punk newyorkese
Nella Sala Enzo Lippolis, fino al 5 luglio, il pubblico può ammirare anche 50 fotografie di Roberta Bayley dedicate alla nascita dei Ramones, al club CBGB’s e all’immaginario punk che ha segnato gli anni Settanta.
Grazie a questa doppia proposta, la domenica al MArTA diventa un viaggio dalle origini della civiltà mediterranea alle rivoluzioni culturali del Novecento, offrendo un’esperienza immersiva e trasversale.