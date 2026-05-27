La mostra personale DNA di ARWEN, aka Beatrice Zervas, approda al Museo Diocesano di Caserta nell’ambito del progetto Hearth: Art Starts Here curato da Fabio Maietta. Il vernissage è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 19 e l’esposizione sarà visitabile ogni sabato e domenica fino a domenica 28 giugno.

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Il titolo DNA rimanda all’idea che le figure create dall’artista non siano semplici rappresentazioni, ma codici originari, matrici simboliche che attraversano la storia dell’immaginario occidentale. Le cariatidi ispirate alla serie Karyatiden. Hommage à Francesca Woodman non sono più figure piegate dal peso, ma dee contemporanee, autonome e mobili, immerse in un ambiente acquatico che sospende la gravità e restituisce al corpo una dimensione di potenza e metamorfosi.

Formata come psicologa clinica, ARWEN integra nella sua ricerca fotografia subacquea, scenografie dipinte a mano, costumi originali e interventi di intelligenza artificiale. Ne nasce un linguaggio visivo che abita la soglia tra percezione, identità e memoria culturale, in cui la femminilità diventa spazio di rivelazione, forza e trascendenza.

Nel contesto del Museo Diocesano, la dimensione spirituale del luogo amplifica il dialogo tra sacro e contemporaneo: le opere appaiono come presenze liminali che emergono da un Nexus Somnia, un sogno condiviso che appartiene all’inconscio collettivo. La mostra conferma la volontà del progetto Hearth di attivare connessioni tra artisti internazionali, luoghi identitari e comunità locali.

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