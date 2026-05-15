In occasione della Notte Europea dei Musei, Ergo Expo organizza l’evento “Diari. Specchi. Autoritratti. Una sera con Frida Kahlo e Vanna Vinci”, in programma il 23 maggio dalle 19.00 presso la corte coperta di Palazzo Pepoli a Bologna.

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La serata si svolge nell’ambito della mostra fotografica “Frida Kahlo. Lo sguardo come identità”, curata da ONO arte, che raccoglie 70 fotografie originali firmate da autori come Edward Weston, Nickolas Muray, Giselle Freund e Graciela Iturbide.

Vanna Vinci racconta Frida Kahlo

Protagonista dell’incontro è Vanna Vinci, autrice della graphic novel Frida. Operetta amorale a fumetti e del recente With Frida. Diario artistico, libro-diario emotivo ispirato al taccuino originale di Kahlo. In dialogo con Vittoria Mainoldi, curatrice della mostra, Vinci guiderà il pubblico attraverso il proprio lavoro dedicato all’artista messicana.

Al centro dell’evento ci sono la pratica diaristica, il tema dell’autoritratto e il rapporto tra scrittura, disegno e identità visiva. Il diario di Frida, tenuto negli ultimi dieci anni di vita, si trasforma in un flusso visionario di pensieri, sogni, dolore fisico e passione politica, diventando strumento creativo quando dipingere non le è possibile.

Mostra e biglietto ridotto speciale

Dalle 19.00 alle 22.00 l’ingresso alla mostra prevede un biglietto ridotto speciale per tutti i visitatori. Al termine dell’incontro Vanna Vinci sarà disponibile per firmare le copie dei suoi libri.

L’evento offre l’occasione di esplorare la figura di Kahlo attraverso le immagini fotografiche, il fumetto e il diario, tra sguardi esterni e autorappresentazione.