Dal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA04 – Festival della Grafica e delle Culture Visive, ospitato per la prima volta interamente a La Santissima Community Hub (Vico Trinità delle Monache 1). Quattro giorni di talk, workshop, mostre e performance dedicati al tema Resistenze Visive, per esplorare il design come strumento di impegno culturale, sociale e politico.
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Promosso dall’associazione culturale DESINA, fondata da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, il festival riunisce designer, studi creativi, editori e professionisti della comunicazione dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti.
Programma e ospiti
Il calendario propone oltre 40 eventi tra talk, workshop, mostre, performance e un book market di editoria indipendente. Tra i protagonisti internazionali spiccano Paula Scher e Marina Willer di Pentagram, Jonathan Barnbrook, Metahaven, Nomad Studio, DIA Studio con Vivien Hoffmann e Charlotte Rohde (Solitype), accanto a nomi di riferimento italiani come Armando Milani, Studio FM Milano, Studio Mut, Collletttivo ed eee studio.
La mostra Resistenze – La grafica prende posizione, realizzata con AIAP e Accademia di Belle Arti di Napoli, ripercorre la storia della comunicazione visiva italiana legata all’impegno politico e sociale, mentre un contest under 30 invita i giovani designer a interpretare il tema delle Resistenze Visive attraverso il poster.
Workshop, performance e servizi
I workshop coinvolgono, tra gli altri, Mauro Bubbico, Betterpress, Collletttivo, Due Studio, Studio FM Milano, oltre a Libri Finti Clandestini e al progetto Fight for Kindness. Non mancano laboratori per bambini ispirati ai Libri Illeggibili di Bruno Munari e una performance di street art con cinque writer al lavoro dal vivo sui muri della struttura.
Il biglietto, acquistabile su Eventbrite tramite www.desina.it, consente l’accesso a talk (dalle 10.00 alle 20.00), mostre e book market. Per l’edizione 2026 è prevista anche un’area food con i panini di Puok e la cucina di Bio.it.