Design in Villa 2026 è la seconda edizione del festival promosso da Dimore Amiche del Veneto, in programma nei weekend del 21–22 e 28–29 marzo 2026. Sette dimore storiche del Veneto – Villa Priuli Crisanti, Villa Rosa, Castello di Thiene, Parco Frassanelle, Villa Valmarana ai Nani – Il Bosco, Villa Angarano Bianchi Michiel e Villa da Schio – ospitano percorsi dedicati al design contemporaneo, tra architettura, artigianato e sperimentazione sui materiali.

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Ogni dimora accoglie uno o più designer invitati a presentare oggetti, installazioni e ricerche in dialogo con gli spazi storici. Tra i protagonisti figurano Carlo Dal Bianco, Robi Renzi, Alberta Vita, Raffaella Brunzin, Patrizia Bertolini, Cristina Busnelli, Carola Solcia e molti altri. Un nucleo speciale è “Luce nel bosco” a Villa Valmarana ai Nani – Il Bosco, con le sculture in resina di Herbert Hamak e un intervento di Matteo Cibic dedicato alla progettazione contemporanea.

Gli orari di visita variano a seconda delle sedi: in generale le ville sono aperte dalle 10:00 alle 18:00, con biglietti interi a partire da 6,00 € e riduzioni per la seconda villa visitata; gratuità previste per i bambini under 12 (o under 3 al Parco Frassanelle). Gli “Incontri con i designer” sono a ingresso gratuito con prenotazione sui siti delle singole dimore. Tutte le informazioni aggiornate e il programma dettagliato sono disponibili su Dimore Amiche del Veneto.