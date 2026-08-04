Mercoledì 5 agosto 2026 Piazza Is Ballus a San Giovanni di Sinis, frazione di Cabras, ospita la prima nazionale di “Deledda e Duse – La rivoluzione silenziosa”, evento centrale delle celebrazioni per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Prodotto dalla Fondazione Mont’e Prama con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, lo spettacolo intreccia danza, musica dal vivo e parola per raccontare il dialogo ideale tra Grazia Deledda ed Eleonora Duse, a partire dal romanzo Cenere e dalla sua storica trasposizione cinematografica muta del 1916.

Cast e struttura dello spettacolo

In scena l’étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la struttura coreografica definitiva, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della compagnia Mvula Sungani Physical Dance. La parola è affidata all’attrice Lia Careddu.

La musica dal vivo vede protagoniste le voci di Flo e Serena Pisa, con Ernesto Nobili alla chitarra e direzione musicale, Erasmo Petringa al violoncello e basso, Francesco Di Cristofaro a pianoforte, fisarmonica e flauti, Marco Caligiuri a batteria, percussioni ed elettronica e il Quintetto d’Archi. In programma brani di grandi cantautori italiani e canti della tradizione popolare.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono in vendita a 28,75 euro in prevendita online su Box Office Sardegna. Lo spettacolo fa parte della rassegna I Giganti dell’Arte 2026 – Penisola del Sinis.