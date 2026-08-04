Mercoledì 5 agosto 2026 Piazza Is Ballus a San Giovanni di Sinis, frazione di Cabras, ospita la prima nazionale di “Deledda e Duse – La rivoluzione silenziosa”, evento centrale delle celebrazioni per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda.
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Prodotto dalla Fondazione Mont’e Prama con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, lo spettacolo intreccia danza, musica dal vivo e parola per raccontare il dialogo ideale tra Grazia Deledda ed Eleonora Duse, a partire dal romanzo Cenere e dalla sua storica trasposizione cinematografica muta del 1916.
Cast e struttura dello spettacolo
In scena l’étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la struttura coreografica definitiva, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della compagnia Mvula Sungani Physical Dance. La parola è affidata all’attrice Lia Careddu.
La musica dal vivo vede protagoniste le voci di Flo e Serena Pisa, con Ernesto Nobili alla chitarra e direzione musicale, Erasmo Petringa al violoncello e basso, Francesco Di Cristofaro a pianoforte, fisarmonica e flauti, Marco Caligiuri a batteria, percussioni ed elettronica e il Quintetto d’Archi. In programma brani di grandi cantautori italiani e canti della tradizione popolare.
Biglietti e informazioni
I biglietti sono in vendita a 28,75 euro in prevendita online su Box Office Sardegna. Lo spettacolo fa parte della rassegna I Giganti dell’Arte 2026 – Penisola del Sinis.