Dal 20 ottobre 2026 al 21 marzo 2027 la GNAMC – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita De Chirico e la Metafisica, mostra curata da Renata Cristina Mazzantini e dedicata alla Metafisica storica e al rapporto con Roma come città metafisica. Il progetto nasce in continuità con la grande esposizione Metafisica/Metafisiche, tenutasi a Milano tra gennaio e giugno 2026 e alla quale la GNAMC ha partecipato fin dalle prime fasi.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Al centro del percorso romano ci sarà il riallestimento della collezione di opere metafisiche della Galleria Nazionale, affiancata da una selezione di capolavori provenienti dal Museo del Novecento, da Casa Boschi Di Stefano e dalla Grande Brera di Milano. Un confronto tra collezioni che permetterà di tornare alle origini e agli sviluppi di una delle esperienze artistiche più riconoscibili del Novecento.

La mostra allargherà inoltre lo sguardo dalla pittura alla città attraverso una sezione dedicata all’architettura metafisica. Modelli, disegni e prospettive metteranno in evidenza le connessioni tra linguaggio pittorico e progettazione architettonica, seguendone le tracce nella stessa Roma.

Monumenti, edifici e piani urbanistici ancora oggi visibili nella Capitale diventeranno così parte del racconto espositivo, mostrando come l’immaginario metafisico possa essere letto non soltanto nelle opere d’arte, ma anche attraverso lo spazio urbano. La mostra è organizzata da Electa.