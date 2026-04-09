Dal 17 aprile al 19 luglio 2026 i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma ospitano la mostra Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della scenografia, un omaggio a uno dei più grandi protagonisti del cinema contemporaneo.

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Curata da Raffaele Curi e promossa da Il Cigno Arte con Vertigo Syndrome, l’esposizione riunisce circa quaranta opere tra bozzetti, studi e lavori pittorici che raccontano oltre sessant’anni di carriera, dal cinema italiano alla scena internazionale.

Un viaggio tra arte e set cinematografici

La mostra invita a scoprire i bozzetti di Ferretti come vere opere originarie: disegni in gessetto, carboncino e collage che danno forma a spazi, architetture e atmosfere prima ancora dell’arrivo della macchina da presa.

Il percorso attraversa i film realizzati con Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini e Martin Scorsese, includendo titoli come Il nome della rosa, Gangs of New York, The Aviator, Sweeney Todd, Hugo Cabret e Shutter Island.

Info, biglietti e riconoscimenti

Tre volte premio Oscar e autore celebrato da istituzioni come MoMA e Smithsonian, Dante Ferretti viene qui raccontato nella sua doppia natura di scenografo e artista visivo.

I biglietti sono acquistabili online e in biglietteria (intero 12,50 euro, ridotti disponibili). Informazioni aggiornate su conimieiocchimostra.it.