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Dal 9 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 Palazzo Morando | Costume Moda Immagine ospita la mostra fotografica Dal vivo a Milano. La città come palcoscenico della musica, a cura di Matteo Bordone e Roberto Mutti.

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In esposizione ci sono 130 fotografie, molte inedite, provenienti da archivi pubblici e privati. Le immagini non raccontano solo il concerto, ma il rapporto tra artisti, pubblico e città: i club storici come Capolinea e Le Scimmie, i grandi spazi come il Palalido, l’Arena, il Lirico, il Rolling Stone, insieme alle trasformazioni urbane e sociali di Milano dagli anni Cinquanta a oggi.

Un racconto corale della musica live

La ricerca ha coinvolto fotografi professionisti e appassionati che hanno messo a disposizione i propri scatti, restituendo l’esperienza del live dal punto di vista di chi ascolta. Installazioni sonore permettono di riascoltare i brani eseguiti in città, con interviste, notiziari d’epoca e documentari sulla scena musicale milanese.

Elementi interattivi guidano alla scoperta della geografia musicale di Milano, con mappe dei quartieri più legati ai concerti e zone di ascolto finale per immergersi nelle sonorità preferite.

Public program e partecipazione del pubblico

Un ricco public program porta la mostra in città con talk, incontri, visite guidate nei luoghi iconici della musica dal vivo, workshop fotografici e laboratori per ragazzi. I visitatori possono inoltre inviare le scansioni delle proprie foto sul tema tramite il sito ufficiale del progetto; gli scatti selezionati saranno proiettati in mostra con il nome dell’autore.

L’esposizione è infine ideata e prodotta da Vertigo Syndrome in collaborazione con il Comune di Milano. Catalogo edito da Moebius Books.

Dettagli

Inizio:
Ottobre 9 @ 10:00
Fine:
Gennaio 31, 2027 @ 19:00
Prezzo:
€14
Sito web:
https://www.comune.milano.it/web/palazzo-morando/w/dal-vivo-a-milano

Organizzatore

Vertigo Syndrome
Email
info@vertigosyndrome.it
Visualizza il sito dell'Organizzatore

Luogo

Palazzo Morando

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