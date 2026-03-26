La Galleria Diaz14 di Como presenta Dal Cielo, una mostra dedicata a Giuliano Collina aperta al pubblico da mercoledì 25 marzo a sabato 9 maggio 2026. L’inaugurazione è in programma mercoledì 25 marzo alle ore 18.00 negli spazi della galleria.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’esposizione riunisce una selezione di opere in cui ricorrono quattro temi centrali della ricerca di Collina: Colombe, Angeli, Piogge, Anime. Attraverso questi simboli del cielo, l’artista indaga il rapporto tra visibile e invisibile e il legame profondo tra arte e dimensione del sacro.

Un percorso tra cielo e terra

Le opere in mostra evocano il cielo come spazio dell’altrove e dell’alterità, luogo da cui proviene il divino e verso cui tende l’esperienza umana. La pioggia diventa il cielo che purifica e feconda la terra, la colomba un segno benevolo rivolto all’uomo, l’angelo un messaggero tra mortale e immortale, l’anima il ritorno al cielo dopo il soggiorno terreno.

La mostra offre al pubblico l’occasione di riscoprire uno dei protagonisti dell’arte comasca del Novecento, attivo sia come pittore sia come scultore, e di approfondire una ricerca che ha saputo coniugare rigore formale, tensione spirituale e riflessione filosofica.

Informazioni di visita

Dal Cielo è visitabile dal 25 marzo al 9 maggio 2026. La Galleria Diaz14 osserva i seguenti orari di apertura: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili negli spazi espositivi.