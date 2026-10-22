Dal 23 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dedica la Project Room a Dafne Boggeri con la mostra Fuori registro, a cura di Caterina Molteni. Il progetto mette al centro l’editoria indipendente come spazio critico e terreno di sperimentazione artistica.

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Mostra e percorso espositivo

L’esposizione ripercorre la ricerca di Boggeri a partire dall’archivio legato a SPRINT – Salone di Editoria Indipendente e Libri d’Artista, con un focus sulle pubblicazioni prodotte tra la fine degli anni Settanta e i primi Duemila, in particolare nell’area bolognese. Fanzine storiche, bulletin e materiali effimeri raccontano subculture metropolitane, movimenti giovanili e scene queer.

Le edizioni sono presentate su tavoli tematici, mettendo in dialogo riviste italiane e internazionali. Accanto all’archivio compaiono opere come Sibilo (verso una libreria), tenda di linguette di lattine che accoglie il pubblico, i manifesti della serie Ibidem, il groviglio di spirali metalliche Linea e il ready-made Mattone #2, frammento di muro levigato dal mare.

Suono, biblioteca temporanea e info

L’ambiente è attraversato dalla traccia sonora continua FM/AM e include ARCHIVIO SPRINT – Biblioteca temporanea #2, area di lettura attivata da studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Un intervento ad aerografo di nobel4houselyrics, dal titolo Prologo, dialoga con le grafiche in mostra.

La mostra è visitabile al MAMbo, via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna. Orari: martedì 14.00–18.30; mercoledì e venerdì 9.30–18.30; giovedì 9.30–20.00; sabato, domenica e festivi 10.00–19.00; lunedì non festivi chiuso. Ingresso: intero € 6, ridotto € 4, ridotto speciale 19–25 anni € 2, gratuito possessori Card Cultura.