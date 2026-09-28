Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 Palazzo dei Diamanti a Ferrara ospita la mostra Da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Nuovi sguardi sulla natura e la modernità, con oltre 120 opere provenienti dal Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e da importanti collezioni italiane.

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L’esposizione, curata da Sandra Kisters e Vasilij Gusella e promossa dalla Fondazione Ferrara Arte, segue la trasformazione del rapporto tra artista e mondo visibile tra metà Ottocento e primi decenni del Novecento.

Un percorso tra maestri europei e italiani

In mostra capolavori di Gustave Courbet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Signac, Odilon Redon, Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Wassily Kandinsky e Piet Mondrian.

Accanto a loro, i protagonisti italiani Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giovanni Boldini, Umberto Boccioni e Mario Sironi.

Multisensoriale e attività collaterali

Il percorso attraversa Barbizon, macchiaioli, impressionismo, postimpressionismo, divisionismo, futurismo e astrazione, con un allestimento multisensoriale che integra suoni, odori e una scenografia a portali luminosi per accompagnare il visitatore dalla natura vissuta al paesaggio interiore.

La mostra è patrocinata da Regione Emilia-Romagna e Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 244949, email diamanti@comune.fe.it, sito ufficiale www.palazzodiamanti.it.