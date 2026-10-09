Dal 9 ottobre 2026 al 29 marzo 2027 Palazzo Albergati a Bologna ospita la mostra “Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen”, prima uscita pubblica al mondo di questo straordinario nucleo di opere destinato al futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona.

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In esposizione oltre 100 lavori di 40 artisti, tra cui Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Gaudí, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Sunyer e Joaquim Torres-García. Il percorso racconta la Barcellona tra fine Ottocento e primo Novecento, quando la città si trasforma in un laboratorio decisivo per la nascita dell’arte moderna.

Percorso espositivo e protagonisti

La mostra è articolata in quattro sezioni: dal realismo e naturalismo della città che cambia volto, al Modernisme di Gaudí e dei caffè bohémien, dal Mediterraneo armonico del Noucentisme fino alle avanguardie storiche, tra surrealismo, cubismo e astrazione.

Accanto ai dipinti compaiono arredi e oggetti di design, come la sedia per Casa Batlló e le cementine per Casa Milà, che testimoniano l’invenzione di un nuovo modo di abitare e guardare lo spazio urbano.

Informazioni di visita

L’esposizione, prodotta da Arthemisia con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e del Comune di Bologna, è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso un’ora prima). Sono previste numerose riduzioni per over 65, studenti, bambini, gruppi e scuole, oltre a un biglietto open e convenzioni con Frecciarossa e Generali Valore Cultura.

foto preview credits: Josep de Togores René con il gatto, 1920 Olio su tela, 63×50 cm Colección particular Cortesía Sala Parés, Barcelona © Jose De Togores Llach, by SIAE 2026