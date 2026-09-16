Il percorso si sviluppa attorno a due immagini complementari della poetessa di Lesbo: da una parte la Saffo storica e poetica, dall’altra la Saffo leggendaria e popolare, seguendone le trasformazioni in un continuo dialogo tra realtà e mito, mondo antico e modernità.

Nel primo padiglione delle Uccelliere, vasi figurati, sculture, dipinti e manoscritti ricostruiscono il profilo della Saffo “reale”, celebrata dagli antichi come “decima Musa”. L’allestimento assume una forte dimensione sensoriale attraverso due immagini ricorrenti nell’immaginario saffico: il tuffo e la luna. Il primo, sospeso simbolicamente tra morte e immortalità, diventa un’esperienza visiva e sonora; la seconda, presenza costante nei frammenti della poetessa e nella loro fortuna artistica e letteraria, entra nello spazio espositivo attraverso suggestioni architettoniche e musicali. In questo contesto, le testimonianze antiche dialogano anche con l’arte contemporanea, mettendo in luce la persistente attualità del mito di Saffo.

Il secondo padiglione segue invece la costruzione della leggenda di Saffo e le sue metamorfosi dall’Ottocento alla cultura pop. La poetessa diventa nel tempo icona e musa, attraversando l’estetica liberty e déco, l’immaginario vittoriano e le successive reinvenzioni moderne. Immagini e fotografie compongono qui una sorta di giardino artificiale e interiore, evocando l’atmosfera dei giardini ottocenteschi e la nascita delle prime mitologie femminili moderne.