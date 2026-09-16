Dal 15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 le Uccelliere Farnesiane sul Palatino, nel Parco archeologico del Colosseo, ospitano Saffo, mostra dedicata all’unica grande voce femminile giunta fino a noi della letteratura greca arcaica. Curata da Silvia Romani, promossa dal Parco archeologico del Colosseo e organizzata da Electa, l’esposizione rappresenta il secondo capitolo del progetto dedicato alle figure femminili più moderne dell’antichità, avviato negli stessi spazi con la mostra su Penelope.
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