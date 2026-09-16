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Dal 15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 le Uccelliere Farnesiane sul Palatino, nel Parco archeologico del Colosseo, ospitano Saffo, mostra dedicata all’unica grande voce femminile giunta fino a noi della letteratura greca arcaica. Curata da Silvia Romani, promossa dal Parco archeologico del Colosseo e organizzata da Electa, l’esposizione rappresenta il secondo capitolo del progetto dedicato alle figure femminili più moderne dell’antichità, avviato negli stessi spazi con la mostra su Penelope.

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Il percorso si sviluppa attorno a due immagini complementari della poetessa di Lesbo: da una parte la Saffo storica e poetica, dall’altra la Saffo leggendaria e popolare, seguendone le trasformazioni in un continuo dialogo tra realtà e mito, mondo antico e modernità.

Nel primo padiglione delle Uccelliere, vasi figurati, sculture, dipinti e manoscritti ricostruiscono il profilo della Saffo “reale”, celebrata dagli antichi come “decima Musa”. L’allestimento assume una forte dimensione sensoriale attraverso due immagini ricorrenti nell’immaginario saffico: il tuffo e la luna. Il primo, sospeso simbolicamente tra morte e immortalità, diventa un’esperienza visiva e sonora; la seconda, presenza costante nei frammenti della poetessa e nella loro fortuna artistica e letteraria, entra nello spazio espositivo attraverso suggestioni architettoniche e musicali. In questo contesto, le testimonianze antiche dialogano anche con l’arte contemporanea, mettendo in luce la persistente attualità del mito di Saffo.

Il secondo padiglione segue invece la costruzione della leggenda di Saffo e le sue metamorfosi dall’Ottocento alla cultura pop. La poetessa diventa nel tempo icona e musa, attraversando l’estetica liberty e déco, l’immaginario vittoriano e le successive reinvenzioni moderne. Immagini e fotografie compongono qui una sorta di giardino artificiale e interiore, evocando l’atmosfera dei giardini ottocenteschi e la nascita delle prime mitologie femminili moderne.

Dettagli

Inizio:
Ottobre 15 @ 00:00
Fine:
Gennaio 31, 2027 @ 00:00

Luogo

Parco archeologico del Colosseo
Piazza del Colosseo
Roma, (RM) 00184 Italia + Google Maps
Numero di telefono
+39 06 39967700
Visualizza il sito del Luogo

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