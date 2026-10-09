In occasione di Artissima 2026, Gaggenau e CRAMUM presentano a Torino D’ENTRO, il nuovo progetto artistico firmato dal fotografo tedesco Ingar Krauss e curato da Sabino Maria Frassà. La mostra trasforma i nuovi centri di refrigerazione Gaggenau Vario serie Expressive in architetture espositive intime e sorprendenti.

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L’evento si svolge il 30 e 31 ottobre 2026 presso lo showroom DesignElementi Studio in Via Goito 16, Torino, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00. L’accesso è gratuito ma solo su appuntamento, previa prenotazione via e-mail o telefono.

Un frigorifero come Wunderkammer domestica

Per D’ENTRO, Krauss ha realizzato un nuovo ciclo di nature morte pensate specificamente per gli interni dei frigoriferi Gaggenau. Frutti, ortaggi, fiori e oggetti quotidiani, fotografati in analogico in bianco e nero e completati da velature a olio, diventano presenze quasi scultoree, sospese tra immagine e materia.

Aprire la porta del frigorifero significa accedere a una mostra segreta, custodita nello spazio destinato di solito al cibo. Il gesto quotidiano si trasforma così in un atto di scoperta: là dove ci si aspetterebbe qualcosa da consumare, appare qualcosa da contemplare.

Come partecipare

La visita è organizzata su fasce orarie per garantire un’esperienza raccolta. Per prenotare è necessario contattare lo showroom all’indirizzo gaggenautorino@designelementi.it oppure telefonare al numero +39 02 29015250 (interno 3). L’installazione dialoga inoltre con una selezione di opere di Ingar Krauss, Franco Mazzucchelli, Carla Tolomeo e Fulvio Morella.