Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna presenta dal 16 ottobre 2026 al 6 gennaio 2027 la mostra Tra le nuvole, grande personale dedicata al duo Cuoghi Corsello in occasione dei quarant’anni di attività condivisa.

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Curato da Lorenzo Balbi e Fulvio Chimento, il progetto trasforma la Sala delle Ciminiere in un ambiente immersivo, dove due esemplari di Quadrupede – personaggio iconico creato dagli artisti nel 1994 – modificano il consueto attraversamento dello spazio museale, dando vita a un paesaggio onirico e rarefatto.

Mostra in due atti e opere pittoriche

La mostra è concepita come uno spettacolo in due atti: una prima inaugurazione, giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 18.00, svela la grande installazione ambientale. Nel mese di dicembre 2026 il percorso si arricchisce con opere pittoriche realizzate con vernici spray su moquette e lenzuola trattate, prodotte tra il 2001 e il 2021 e disseminate nello spazio in dialogo con l’allestimento.

Orari di apertura: martedì e mercoledì 14.00–19.00; giovedì 14.00–20.00; venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00–19.00. Biglietti: intero 6 €, ridotto 4 € (riduzioni e gratuità su museibologna.it/mambo).

La sede è il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna.