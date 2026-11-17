Dal 2 al 9 dicembre 2026 gli Appartamenti della Regina della Reggia di Caserta ospitano CRASH: THE ESSENCE, nuova tappa del progetto multidisciplinare CRASH curata dal professor Salvatore Monaco e promossa dalla Loffredo Foundation for Arts & Inclusion con Iconic Art System. L’installazione è accessibile gratuitamente ai visitatori in possesso del biglietto d’ingresso al complesso monumentale.

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Il percorso si ispira all’architettura del Palazzo Vanvitelliano e si articola in quattro quadranti, simbolo delle molteplici scelte che segnano l’esistenza di ogni individuo. In questo circuito dinamico il pubblico può decidere liberamente la propria traiettoria, muovendosi tra opere che dialogano con luce e suono per stimolare attrazione, curiosità e immedesimazione.

Artisti, opere e percorso sensoriale

Cuore concettuale del progetto è l’opera “Essenza dell’eroe” di Daniele Accossato. Lungo il percorso si incontrano i lavori di Theodorico Napolitano con “The past has no wings”, di Angelo Accardi con “The Last Witness”, incentrata sulla figura dell’avvoltoio, e l’installazione “Dentro il fuori” di Luca Bellandi. Iconic Art System presenta inoltre in anteprima il pittore colombiano Samir Quintero con una tela dalla serie “Paisaje Olvidato” e l’artista napoletana Annalaura di Luggo con “Narciso”, che unisce arte e digitale a partire dalla ricerca sull’iride umana.

La visita diventa un’esperienza multisensoriale grazie al percorso olfattivo costruito attorno alla fragranza “Affabulazione”, ideata da Edoardo De Angelis e realizzata con il profumiere Meo Fusciuni, e alla voce narrante di Paola Minaccioni. CRASH: THE ESSENCE non si limita a esporre opere, ma propone un viaggio interiore che mette al centro inclusione, autenticità e complessità dell’essere umano.