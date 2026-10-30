Dal 31 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 il Museo delle Mura di Roma ospita la mostra “Correnti Sotterranee. Le stratificazioni del tempo e della memoria”, personale dell’artista visiva Marina Baciocchi.
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L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, trasforma il museo in un paesaggio di ruderi interiori e tracce geologiche.
Un palinsesto di materia e memoria
Tele e supporti si presentano come palinsesti stratificati: pigmenti pesanti, calce e gesso evocano scavi archeologici e sezioni di terreno, suggerendo città accennate, scorci interiori e frammenti di ricordo che affiorano dalla superficie.
Nel dialogo con le antiche fortificazioni del museo, le opere invitano il pubblico a percepire le “correnti sotterranee” della storia, a scavare oltre i muri visibili per raggiungere un cuore nascosto dell’Urbe.
Informazioni di visita e appuntamenti
La mostra, a ingresso gratuito, si trova al Museo delle Mura in via di Porta San Sebastiano 18, Roma. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 16.00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.
L’inaugurazione è prevista per sabato 31 ottobre 2026 alle ore 11.00. Il percorso espositivo sarà arricchito da due reading poetici a cura di Silvia Luminati, in programma sabato 31 ottobre e sabato 12 dicembre 2026.