Martedì 4 agosto, alle ore 6.00, il bosco di Patanella, nel cuore dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, ospita il suggestivo Concerto all’alba dell’Orbetello Piano Festival. Un evento intimo e immersivo in cui la natura che si risveglia diventa scenografia viva per il pianoforte.
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Protagonista della mattinata sarà la pianista olandese Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum, che accompagnerà il pubblico tra le prime luci del giorno con musiche di Satie, Chopin e Debussy.
Un’esperienza tra musica e natura
Il Concerto all’alba è uno degli appuntamenti più attesi della XV edizione dell’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che porta il pianoforte negli angoli più suggestivi della laguna toscana.
Circondati dal bosco e dai suoni dell’Oasi WWF, gli spettatori potranno vivere un’esperienza unica, in cui il sorgere del sole dialoga con le atmosfere rarefatte del repertorio pianistico.
Per informazioni e biglietteria è possibile contattare il numero +39 3892428801 o consultare il sito ufficiale dell’evento Orbetello Piano Festival.